Dolar
43.11
Euro
50.34
Altın
4,610.02
ETH/USDT
3,116.70
BTC/USDT
91,650.00
BIST 100
12,254.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin eski merkez bankası başkanları Fed'in bağımsızlığına vurgu yaptı

ABD Merkez Bankasının eski başkanları, Fed Başkanı Jerome Powell'a bildirilen "cezai soruşturmanın" bu bağımsızlığı zayıflatmaya yönelik, savcılık yoluyla yapılan benzeri görülmemiş bir girişim olduğunu kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
ABD'nin eski merkez bankası başkanları Fed'in bağımsızlığına vurgu yaptı

New York

ABD Merkez Bankasının (Fed) eski başkanları, bankanın bağımsızlığının ekonomik performans açısından önemine işaret ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'a bildirilen "cezai soruşturmanın" bu bağımsızlığı zayıflatmaya yönelik, savcılık yoluyla yapılan benzeri görülmemiş bir girişim olduğunu kaydetti.

Aralarında eski Fed başkanları Ben Bernanke, Alan Greenspan ve Janet Yellen ile eski Hazine bakanları Timothy Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson ve Robert Rubin'in bulunduğu, önceki ABD ekonomi yönetimlerinde yer alan isimler, Fed'in bağımsızlığına yönelik yazılı açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Fed'in bağımsızlığı ve kamuoyunun bu bağımsızlığa ilişkin algısı, Kongre'nin Fed'e verdiği fiyat istikrarı, maksimum istihdam ve uzun vadede ılımlı faiz oranları hedeflerinin gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere ekonomik performans açısından kritik öneme sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Fed Başkanı Powell'a bildirilen "cezai soruşturmanın" bu bağımsızlığı zayıflatmaya yönelik, savcılık yoluyla yapılan benzeri görülmemiş bir girişim olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Para politikası, kurumsal yapısı zayıf olan gelişmekte olan piyasalarda bu şekilde oluşturulur ve bu enflasyon ve ekonomilerinin genel işleyişi açısından son derece olumsuz sonuçlar doğurur. Hukukun üstünlüğünü en büyük gücü olarak gören ve ekonomik başarısının temelini buna dayandıran ABD'de bunun yeri yoktur."

Powell, "cezai iddianame tehdidi" aldığını açıklamıştı

Fed Başkanı Powell, Adalet Bakanlığının, cuma günü Fed'e, büyük jüri celbi tebliğ ettiğini duyurmuştu.

Celbin geçen yıl haziran ayında Senatonun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir "cezai iddianame tehdidi" içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsatmıştı.

Powell, Fed başkanı dahil hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurgulayarak, "Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin, Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şu görüşleri paylaşmıştı:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in, faiz oranlarını, Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

Powell, görevini siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlamaya odaklanarak yerine getirdiğini vurgulayarak, bunu sürdürmeye devam edeceğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü
Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
TÜRGEV'in sahada yürüttüğü "Zorbalığı Engelle" Projesi yeniden öne çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'nin eski merkez bankası başkanları Fed'in bağımsızlığına vurgu yaptı

ABD'nin eski merkez bankası başkanları Fed'in bağımsızlığına vurgu yaptı

Altın fiyatlarının yükselişi: Nedenler, aktörler ve gelecek beklentileri

Küresel piyasalar haftaya Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle başlıyor

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet