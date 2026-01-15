Dolar
43.19
Euro
50.38
Altın
4,615.17
ETH/USDT
3,351.20
BTC/USDT
96,664.00
BIST 100
12,329.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize’de 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni”nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Ericsson İsveç'te 1600 kişiyi işten çıkaracak

İsveçli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Ericsson, maliyetleri azaltma gerekçesiyle İsveç'te 1600 kişinin daha işten çıkarılacağını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Ericsson İsveç'te 1600 kişiyi işten çıkaracak

Berlin

Şirketten yapılan açıklamada, Ericsson’un kritik olan yatırımları sürdürürken küresel maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak personel sayısını azaltacağı belirtildi.

Faaliyetlerde verimliliği artırmaya yönelik girişimlerin devam edeceği vurgulanan açıklamada, “İsveç'te yaklaşık 1600 pozisyon bu durumdan etkilenebilir. Şirket, sendikalarla görüşmelere başlamıştır.” ifadesine yer verildi.

Şirket, 2023 başında da maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak dünya çapında 8 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuş ve bu kapsamda İsveç'te 2023’te 1400 ve 2024’te 1200 çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını bildirmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, Ankara'da Türkiye Bursları Tanıtım Toplantısı düzenledi
Miraç Kandili özel programı Beştepe Millet Camisi'nden canlı yayınlanacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan Çayırgan'a adli kontrol istemi
"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ericsson İsveç'te 1600 kişiyi işten çıkaracak

Ericsson İsveç'te 1600 kişiyi işten çıkaracak

İsveç’te ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi ve İsrail’in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsveç'te ABD'nin Venezuela'ya, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet