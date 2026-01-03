Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsveç'te ABD'nin Venezuela'ya, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürmesi ve ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği saldırı protesto edildi.

Atila Altuntaş  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
İsveç'te ABD'nin Venezuela'ya, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim’de başlayan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ni hedef almasına tepki gösterdi. Göstericiler ayrıca ABD’nin Venezuela’nın başkenti Caracas’ı bombalamasını kınadı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'de gıda kıtlığına son verilsin", "Venezuela'da savaşa hayır", "Venezuela petrolleri Venezuela'nındır" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı durdurmasını ve ABD'nin Venezuela'ya saldırısına son vermesini istedi.

Gösteriye katılan İsveçli Yahudi aktivist Dror Feiler, AA muhabirine, İsrail'in barışa rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını kınadıklarını ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını da durdurmasını istediklerini söyledi.

ABD'nin kendi çıkarlarına hizmet etmeyen rejimleri devirmeye çalıştığını savunan Feiler, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalılar her zamanki yaptıklarını yapıyor, kendilerini yönetmelerine izin vermeyen rejimleri devirmeye çalışıyorlar. Özgürlük isteyen insanlara saldırıyorlar çünkü onlara kendi ekonomilerini, kendi fikirlerini ve dünyanın nasıl görünmesi gerektiğine dair kendi vizyonlarını dayatmak istiyorlar."

"Filistin davası bizim davamızdır"

Filistin’deki durumu Venezuela'daki müdahaleyle bağdaştıran Feiler, "Filistin davası bizim davamızdır, tıpkı Venezuela halkının davası gibi. Eğer ABD emperyalizminin özgür ülkelerin başkanlarını kaçırmasına ve halklara saldırmasına sessiz kalırsak, sonunda sadece kar ve güç peşinde koşanların yönettiği bir dünyada yaşamak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in hukuksuz Golan Tepeleri'ni işgali

İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'nin Golan Tepeleri’ndeki varlığını "hukuksuz işgal" olarak tanımlayan Feiler, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro örneği üzerinden egemenlik haklarına dikkati çekerek, "Maduro'nun politikalarını beğenip beğenmemeniz önemli değil, o bir ülkenin seçilmiş başkanıdır. Kimsenin bir ülkeye girip başkanını kaçırma hakkı yoktur. Tıpkı İsrail'in Gazze'yi veya Lübnan'ı kimin yöneteceğine karar verme hakkı olmadığı gibi. Uluslararası hukuku yeniden tesis etmek zorundayız." dedi.

