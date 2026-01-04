Dolar
Dünya

ABD merkezli internet sitesi Axios: İsrail ile Suriye, ABD arabuluculuğunda Paris'te görüşecek

İsrailli ve Suriyeli üst düzey yetkililerin, yeni bir güvenlik anlaşmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD arabuluculuğunda Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geleceği belirtildi.

Şilan Turp  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Ankara

ABD merkezli internet sitesi Axios'un İsrailli bir yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, İsrail ile Suriye arasındaki sınır hattında güvenliğin istikrara kavuşturulması ve diplomatik normalleşmenin önünün açılmasını hedefleyen bir anlaşma için taraflara baskı yapıyor.

İsrailli ve Suriyeli üst düzey yetkililerin, yeni bir güvenlik anlaşmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla pazartesi günü Paris'te bir araya geleceğini aktaran kaynaklar, görüşmelere ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın arabuluculuk etmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynaklar, iki gün sürmesi planlanan görüşmelerin temel hedefinin Suriye'nin güneyinin askerden arındırılması ve İsrail'in Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından kontrol altına aldığı Suriye topraklarından çekilmesini içeren bir güvenlik anlaşmasına varılması olduğunu savundu.

Müzakerelerin yeniden başlamasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Mar-a-Lago’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede ilettiği talep üzerine gerçekleştiği aktaran kaynaklar, Trump'ın, kısa sürede bir anlaşmaya varılması için görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı, Netanyahu'nun ise İsrail'in "kırmızı çizgilerinin" korunması şartıyla buna olumlu yaklaştığını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, İsrail'in yeni müzakere heyetinin karşısında görüşmelere katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Netanyahu'nun Paris'teki görüşmeler öncesinde İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in başkanlık ettiği yeni bir müzakere heyeti görevlendirdiği bildirildi.

Yaklaşık iki ay sonra yapılacak ilk görüşme olacak bu müzakerelerin, taraflar arasında yürütülen sürecin beşinci turu olacağı belirtildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Şırnak'ta bir evin üzerine çığ düştü
