Avrupa ülkelerinden Trump'ın Grönland açıklaması sonrası Danimarka'ya destek mesajları
Almanya, Fransa, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve İngiltere, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin "ulusal güvenliği" açısından Grönland'a ihtiyacı olduğunu söylemesinin ardından Danimarka'ya destek mesajı verdi.
Viyana
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, kamu yayıncısı Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Wadephul, Grönland'ın Danimarka'ya ait olduğunu, bu konudaki pozisyonlarının çok net olduğunu dile getirerek "Bu, Avrupa'da tartışmasız bir gerçek ve bu konuda Avrupa'nın birlik içinde olduğu da çok açık." dedi.
Trump'ın Çin ve Rusya'nın bu bölgeye ilgisinin arttığını "haklı olarak" belirttiğini söyleyen Wadephul, "Bu durum bizim güvenlik çıkarlarımızı da ilgilendiriyor." diye konuştu.
Wadephul, bu konuların ABD ile görüşülmesine açık olduklarını ve NATO içerisinde Arktik bölgesindeki güvenlik durumunun tartışılması gerektiğini belirterek "Ancak bu, Grönland'ın ve Danimarka'nın toprak bütünlüğüne ilişkin meseleyi hiçbir şekilde etkilemez." ifadesini kullandı.
Bakan Wadephul ayrıca, yakın zamanda Grönland'a gitme ihtimalinin de olduğuna işaret etti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, basına yaptığı açıklamada, Grönland konusunda Danimarka'ya destek mesajı verdi.
Confavreux, Grönland'ın Grönlandlılara ve Danimarkalılara ait olduğunu, bölgeye ilişkin kararı da onların verebileceğini vurgulayarak "Sınırlar güç kullanarak değiştirilemez." dedi.
AB Komisyonu'ndan Trump'ın Grönland açıklamalarına tepki
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, gazetecilerin Trump'ın Grönland hakkında yaptığı açıklamalar hakkındaki sorularını yanıtladı.
Ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı ve BM Şartı ilkelerini savunmaya devam edeceklerini belirten Hipper, "Bunlar evrensel ilkelerdir ve özellikle bir AB üye ülkesinin toprak bütünlüğü sorgulandığında, bunları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.
Hipper ayrıca, Grönland'ın statüsünde yapılacak herhangi bir değişimin yalnızca Danimarkalılar ve Grönlandlılar tarafından kararlaştırılabileceğini kaydetti.
AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho da ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinden sonra Grönland konusunda Birliğin caydırıcı yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyup duymadığı sorusunu, "Grönland'ın ABD'nin müttefiki olduğunu ve NATO ittifakı kapsamında olduğunu hatırlatmak isteriz ve bu çok büyük bir fark. Bu nedenle Grönland'ın tamamen yanındayız ve (Venezuela'da) yaşananlarla hiçbir şekilde bir benzerlik görmüyoruz." diye cevapladı.
ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.
Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.
Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Danimarka'ya "Grönland" desteği
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Venezuela'daki gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la alakalı açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Venezuela için önemli konunun demokrasiye barışçıl geçiş olduğunu belirten Starmer, "Hafta sonundan önce de Venezuela'nın gayrimeşru başkanına karşı duruşumuz buydu. Onun arkasından ağlamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin uluslararası hukuku ihlal edip etmediği yönündeki soruyu yanıtsız bırakan Starmer, "Önemli olan uluslararası hukuktur. Venezuela için de önemli olan budur. Ben, herkes için geçerli olan uluslararası hukuka inanıyorum ve ABD, attığı adımların gerekçesini ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.
Starmer, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasını da değerlendirerek "Grönland'ın geleceği, yalnızca Danimarka ve Grönland'ın elinde olmalı. Danimarka, yakın bir Avrupa ve NATO müttefikidir. Bu yüzden Grönland'ın geleceği, sadece Grönland ve Danimarka Krallığı tarafından belirlenmelidir. Bu konudaki duruşumuz çok net." diye konuştu.
Danimarka Başbakanı Frederiksen'in "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak, kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar." açıklamasıyla ilgili de yorum yapan Starmer, "Onu destekliyorum. Grönland'ın geleceği konusunda haklı." dedi.
İngiliz Bakan Tapp, Grönland sorusuna yanıt vermekten defalarca kaçındı
İngiltere İçişleri Bakanlığında Göç ve Vatandaşlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Mike Tapp ise Sky News televizyonunda katıldığı programda, "ABD'nin Grönland'ı işgal etmesinin yanlış olup olmayacağı" sorusuna yanıt vermekten defalarca kaçındı.
Bakan Tapp, Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamaları sorulduğunda, bunların yanlış olup olmadığına dair görüş bildirmeyi reddetti.
"Müttefikler önemlidir." ifadesini kullanan Tapp, perde arkasında "dikkatli diplomatik görüşmeler" yürütüldüğünü, bu konuda "sürekli yorum yapmayacağını" söyledi.
Tapp, ABD ve Danimarka'nın her ikisinin de NATO üyesi olduğunu vurgulayarak, NATO'nun "bölünme yerine tartışmayı esas almış olmasından" gerçekten gurur duyduğunu ifade etti.
Trump'ın "tehditlerini" kınayıp kınamayacağı defalarca sorulduğunda da aynı ifadeleri kullanan Tapp, "Bu, benim burada oturup varsayımlar hakkında konuşacağım bir konu değil. Sonsuza kadar böyle devam edebiliriz." yanıtını verdi.