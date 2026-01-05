Dolar
43.04
Euro
50.32
Altın
4,418.10
ETH/USDT
3,180.30
BTC/USDT
93,166.00
BIST 100
11,670.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Ne Netanyahu, ne Hitler, ne Franco, ne de Salazar bunu yaptı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine benzer bir şeyi dünya tarihindeki "diktatörlerin" bile yapmadığını belirtti.

Dildar Baykan Atalay  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Ne Netanyahu, ne Hitler, ne Franco, ne de Salazar bunu yaptı

Ankara

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.

ABD'nin insanlık tarihinde bir Güney Amerika ülkesinin başkentini bombalayan ilk ülke olduğuna dikkati çeken Petro, şöyle devam etti:

"Ne (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, ne (Nazi diktatör Adolf) Hitler, ne (İspanyol diktatör Francisco) Franco, ne de (Portekizli diktatör Antonio de Oliveira) Salazar bunu yaptı."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Petro, Güney Amerikalıların yaşananları unutmayacağını vurgulayarak "Yaramız uzun zamandır açık. Latin atalarımız bize 'Vendetta (intikam)' diye fısıldasa da intikam peşine düşmemeli." ifadelerini kullandı.

İnsanların birbirini intikam için boş yere öldürdüğünün altını çizen Petro, iş ortaklarının değişmesi gerektiğine işaret etti. Petro, Latin Amerika'nın ya birleşmesi gerektiğini ya da kendisine dünya için önemli bir merkez gibi değil de bir hizmetçi ve köle gibi davranılacağını kaydetti.

İşbirliği için sadece Kuzey Amerika'ya değil dünyanın her yerine baktığını bildiren Petro, Çin ve Rusya ile ittifakın işe yaramadığını aktardı.

Petro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula'ya da seslenerek, ittifakın her şeyden önce bombalanan Latin Amerika'nın bizzat kendisiyle yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Tüm Latin Amerika başkanlarının bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Petro, bazı liderleri yabancı hükümetlere boyun eğmekle itham etti.

Petro, Venezuela'nın bombalanmasını Nazilerin Guernica'yı bombalamasına benzeterek, "Dostlar bombalamaz." ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fethi Sekin ve Musa Can, şehadetlerinin 9. yılında İzmir Adliyesi'nde anıldı
Ankara Adliyesinin ajandası yeni yılda yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Ankara'da 2025'te uyuşturucu soruşturmalarında gözaltına alınan 1997 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri Trump'ın Venezuela müdahalesiyle yükseldi

ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri Trump'ın Venezuela müdahalesiyle yükseldi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Ne Netanyahu, ne Hitler, ne Franco, ne de Salazar bunu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, suç işleyen Venezuelalıları sınır dışı etmeyi sürdüreceklerini belirtti

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, suç işleyen Venezuelalıları sınır dışı etmeyi sürdüreceklerini belirtti
WP: Trump'ın Venezuelalı muhalif lider Machado'ya mesafesinin nedeni Nobel Barış Ödülü

WP: Trump'ın Venezuelalı muhalif lider Machado'ya mesafesinin nedeni Nobel Barış Ödülü
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin olası tutuklama adımının halkın tepkisini tetikleyebileceğini savundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin olası tutuklama adımının halkın tepkisini tetikleyebileceğini savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet