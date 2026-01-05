Dolar
Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, suç işleyen Venezuelalıları sınır dışı etmeyi sürdüreceklerini belirtti

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ülkede suç işleyen Venezuelalıları sınır dışı etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Aybüke İnal Kamacı  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, suç işleyen Venezuelalıları sınır dışı etmeyi sürdüreceklerini belirtti

Ankara

Noem, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD'lilerin ve Venezuelalıların, Venezuela operasyonu sonrası Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkeye getirmesindeki liderliği için ABD Başkanı Donald Trump'a minnettar olduğunu savundu.

İç Güvenlik Bakanlığının, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile yıllardır Maduro'nun "uyuşturucu kaçakçılığı" ve ABD'de işlediği "diğer suçları" takip ettiğini aktaran Noem, adalete teslim edilmesinin onun yüzünden sevdiklerini kaybetmiş aileler için tatmin edici olduğunu ileri sürdü.

Sunucunun "(Maduro'nun) ABD'nin iç güvenliği açısından ABD topraklarından uzakta olması daha iyi olmaz mıydı?" sorusuna Noem, "Onu, adalet önüne çıkarmamız gerekiyordu ve elbette suçlarının bedelini ödeyecek." yanıtını verdi.

Noem, geçmişte ülkelerine gelerek suç işleyen binlerce kişinin adalete teslim edildiğine ve daha sonra Venezuela'ya geri gönderildiğine işaret ederek "Suçluları kendi ülkelerinde hesap vermeleri için sınır dışı etmeye devam edeceğiz." dedi.

Gelecekteki Venezuela yönetimine ilişkin değerlendirmeler

Noem, ABD'yi koruyacaklarını ve uyuşturucu akışını durdurmak, "teröristlerin" ülkelerine girişini engellemek için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Bunun için yeni Venezuela yönetimiyle birlikte çalışmaları gerektiğini vurgulayan Noem, ABD'nin bugüne kadar birçok ülkeyle işbirliği yapabildiğini ancak bunu, Venezuela ile sağlayamadığını söyledi.

Noem, Venezuela halkının özgürlüklerini savunacak hem de ülkenin küresel suç faaliyetlerine karışmasını engelleyecek bir lider aradıklarını belirterek Maduro'nun, "gayrimeşru ve etik dışı bir şekilde kendini lider ilan ettiğini ve suçlar işlediğini" iddia etti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.


