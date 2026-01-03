Rusya: Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından ülkeden zorla çıkarıldığı belirtilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin durumunun derhal açıklığa kavuşturulmasını istedi.
Moskova
Bakanlıktan, ABD’nin Venezuela’ya yaptığı saldırıyla ilgili ikinci bir açıklama yapıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Moskova’nın Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin, ABD'nin saldırgan eylemleri sonucunda ülkeden zorla çıkarıldığına dair haberlerden son derece endişeli olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bu durumun derhal açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Bu tür eylemler, eğer gerçekten gerçekleştiyse, bağımsız bir devletin egemenliğine kabul edilemez bir ihlal teşkil eder ve bu egemenliğe saygı, uluslararası hukukun temel bir ilkesidir.”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.