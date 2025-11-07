Dolar
42.20
Euro
48.75
Altın
4,005.65
ETH/USDT
3,340.00
BTC/USDT
101,843.00
BIST 100
11,080.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da "2025 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

EPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verirken, 2 şirketin lisansını sonlandırdı.

Ebru Şengül Cevrioğlu  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
EPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, elektrik piyasasında 18 lisans verildi. Bu piyasada eskinin devamı niteliğinde 3 şirkete üretim lisansı sağlanırken, 1 üretim lisansı yürürlükten kaldırıldı ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 8 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verildi, 1 şirketin dağıtıcı lisansı uzatıldı ve 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlara sığınak zorunluluğu getirildi
İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 11 zanlıya gözaltı kararı
Bakan Işıkhan: 2024 yılından bugüne kadar 92 bin 446 kadın iş hayatına kazandırıldı
Sındırgı'da depremzede esnafa konteyner desteği
Gümrüklerde bu yıl kaçakçılık kapsamında değeri 1,7 milyar lirayı aşan 434 araç için adli işlem yapıldı

Benzer haberler

Nükleer risklere ilişkin sorumluluk sigortası yönetmeliğinde değişiklik

Nükleer risklere ilişkin sorumluluk sigortası yönetmeliğinde değişiklik

EPDK elektrik piyasasında 18 şirkete lisans verdi

Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak

Hayvancılık desteklemelerinin uygulanmasında düzenlemeye gidildi

Hayvancılık desteklemelerinin uygulanmasında düzenlemeye gidildi
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi
TCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı

TCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet