Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 12 yeni YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında, 3 şehirde toplam 12 yeni YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) belirledi.
Ankara
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 3'ü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, 3'ü Muş'un Merkez, Bulanık, Korkut ilçeleri ve 6'sı da Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinde olmak üzere toplam 12 yeni YEKA, Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında ilan edildi.
İlanda, söz konusu alanların sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.