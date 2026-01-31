Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,678.80
BTC/USDT
83,551.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Emeklilerin maaş farkları 4 Şubat'ta ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının 4 Şubat'ta ödeneceğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Emeklilerin maaş farkları 4 Şubat'ta ödenecek

Ankara

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Emeklilerin ocak itibarıyla alt sınır aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildiği hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesi yapılacağı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars ve Tunceli'de kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Macaristan'da tutuklu bulunan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Emeklilerin maaş farkları 4 Şubat'ta ödenecek

Emeklilerin maaş farkları 4 Şubat'ta ödenecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet