Ekonomik büyümede 12 çeyrektir 4 sektörün sırtı yere gelmedi
Türkiye ekonomisi, 18 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürürken, hizmetler, finans ve sigorta, gayrimenkul ile kamu yönetimi eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörleri de 3 yıldır pozitif seyrederek sürece destek veriyor.
Ankara
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) derlediği verilere göre, Türkiye ekonomisi, 2024'te yüzde 3,2 büyüme gösterdi. Böylece, ülke ekonomisi 18 çeyrektir kesintisiz şekilde büyümesini sürdürdü. Bu süreçte hizmetler, finans ve sigorta, gayrimenkul ile kamu yönetimi eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörleri de ekonominin sırtını yere getirmedi.
- Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü
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Hizmetler sektörü 2022'de yüzde 12,7, 2023'te 7,5, 2024'te de yüzde 3,1 büyüme kaydetti. Finans ve sigorta sektörü de 2022'de yüzde 20,7, 2023'te yüzde 8,5, geçen yıl yüzde 4,9 büyürken, gayrimenkul sektörü 2022'yi yüzde 6,3, 2023'ü yüzde 3,9, 2024'ü yüzde 2,4 büyüme ile tamamladı.
Kamu yönetimi eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörü ise 2022'de yüzde 3,3, 2023'te yüzde 3,9, geçen yıl yüzde 1,8 büyüdü.
Böylece, söz konusu 4 sektör, son 3 yılda 12 çeyrektir büyümeye pozitif etki ederek, ülke ekonomisine katkı sağladı.
Sektörlerin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları şöyle:
|Sektörler/ çeyrek (yüzde)
|Yıllık
|I
|II
|III
|IV
|Hizmetler
|2022
|12,7
|16
|18,8
|8,2
|9,7
|2023
|7,5
|13,1
|8
|5,9
|4,1
|2024
|3,1
|4,3
|3,5
|1,7
|3,2
|Finans ve sigorta faaliyetleri
|2022
|20,7
|24,9
|25,4
|23,5
|9,3
|2023
|8,5
|12,2
|9,8
|5,9
|5,7
|2024
|4,9
|6,8
|1,4
|8,5
|3,3
|Gayrimenkul faaliyetleri
|2022
|6,3
|5,9
|6,6
|5,8
|6,8
|2023
|3,9
|3,9
|4,4
|3,2
|4,3
|2024
|2,4
|2,3
|3,7
|2,5
|1,3
|Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
|2022
|3,3
|4,3
|1,3
|5,7
|1,7
|2023
|3,9
|2,5
|5
|4,1
|3,8
|2024
|1,8
|4,5
|0,4
|1,1
|1,3
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