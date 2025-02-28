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Ekonomi

Türkiye, 2024'te OECD'nin en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri oldu

Türkiye, İspanya ile 2024 yılı verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olarak öne çıktı.

Mert Davut, Mertkan Oruç  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Türkiye, 2024'te OECD'nin en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri oldu

Ankara

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye, geçen yıl uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla büyümesini sürdürüyor.

Türkiye, 2024 yılına ilişkin yüzde 3,2'lik büyüme oranıyla, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında ilk sırayı İspanya ile paylaştı.

Türkiye ve İspanya'yı, yüzde 2,9'luk büyüme oranıyla Polonya takip etti. Bu ülkeyi yüzde 2,8 ile ABD, yüzde 2,7 ile Litvanya ve yüzde 2,1 ile Norveç izledi.

Gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanan OECD ülkelerinden Avusturya ve Almanya'da ise daralma görüldü.

Buna göre, ekonomisi en fazla küçülen ülke yüzde 1 ile Avusturya oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,2'lik daralmayla Almanya takip etti.

Türkiye, G20'de ilk 5'te

Öte yandan, G20 ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke, yüzde 5,03 ile Endonezya olurken bu ülkeyi yüzde 5 ile Çin ve yüzde 4,1 ile Rusya izledi.

Türkiye, 2024'te büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de İspanya ile dördüncülüğü paylaştı.

G20 ülkeleri arasında Hindistan'ın büyüme oranı bugün Türkiye saatiyle 15.00'te açıklanacak. Hindistan ekonomisinin 2024'te yüzde 6,4 büyüdüğü tahmin ediliyor. Bu tahminle Hindistan'ın, G20'de ilk sıraya yükseleceği öngörülüyor.

Böylece Türkiye ve İspanya, G20 ülkeleri arasında ilk 5'te yer almış olacak.

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan OECD ülkelerinin 2024 yılı büyüme oranları şöyle:

OECDBüyüme oranı
Türkiye3,2
İspanya3,2
Polonya2,9
ABD2,8
Litvanya2,7
Norveç2,1
Güney Kore2
Slovakya2
Portekiz1,9
İsviçre1,3
Meksika1,2
Fransa1,1
Belçika1
İsrail1
Birleşik Krallık0,9
Hollanda0,9
İsveç0,6
İzlanda0,6
İtalya0,5
Macaristan0,5
İrlanda0,3
Japonya0,1
Almanya-0,2
Avusturya-1

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan G20 ülkelerinin 2024 yılı büyüme oranları şu şekilde:

G20Büyüme oranı
Endonezya5,03
Çin5
Rusya4,1
Türkiye3,2
İspanya3,2
ABD2,8
Güney Kore2
İsviçre1,3
Suudi Arabistan1,3
Meksika1,2
Fransa1,1
Birleşik Krallık0,9
Hollanda0,9
İtalya0,5
Japonya0,1
Almanya-0,2
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