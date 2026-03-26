Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 azalışla 12.911,44 puandan başladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 12.963,87 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,43 puan ve yüzde 0,40 azalışla 12.911,44 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,47 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,50 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajların sürmesi ve Orta Doğu'daki gerilimin, görece şiddeti azalsa da temel tedirginlik unsuru olmasından kaynaklı haber akışı üzerinden ilerliyor.

Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler küresel pay piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıyor.

Analistler, bugün ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 11'inci duruşması başladı
İstanbul'da kişisel verileri ele geçirip satan hacker grubuna yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
