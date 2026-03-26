BDDK'den Siemens Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Siemens Finansman AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.
İstanbul
BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Siemens Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.
Söz konusu şirkete kuruluş izni 8 Mayıs 2025'te verilmişti.