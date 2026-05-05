NBA'de Timberwolves, Wembanyama'nın 12 blokla tarihe geçtiği maçta Spurs'ü yendi

Frost Bank Center'daki NBA Batı Konferansı yarı final ilk maçında Spurs'e konuk olan Timberwolves, Julius Randle'ın 21 sayı, 10 ribaunt ve Anthony Edwards'ın 18 sayılık performansıyla kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Spurs'te ise Victor Wembanyama'nın 11 sayı, 15 ribaunt, 12 blokluk "triple-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Dylan Harper 18, Stephon Castle ve Julian Champagnie 17'şer sayı attı.

Bu performansıyla birçok rekoru ele geçiren Wembanyama, NBA play-off tarihinde 1973-1974 sezonundan beri bir maçta en çok blok üreten, bir müsabakada blokla "triple-double" yapan en genç oyuncu (22 yaş, 120 gün) ve bir karşılaşmada 10 sayı, 15 ribaunt, 10 blok ve üstü istatistiklerini yakalayan ilk isim oldu.

Knicks'ten 76ers'a 39 sayı fark

New York Knicks, Madison Square Garden'daki Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Philadelphia 76ers'ı 39 sayı farkla 137-98 mağlup ederek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Knicks'te Jalen Brunson 35 ve OG Anunoby 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Paul George'un 17 ve Joel Embiid'in 14 sayısı, 76ers'ın mağlubiyetini önleyemedi. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 4 dakika süre aldığı mücadeleyi 1 ribauntla tamamladı.