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Ekonomi

Ekimde fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 26,23 ile sebzede (patates ve bazı yumrulu bitkiler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,42 ile evcil hayvanlar ve bununla ilgili diğer ürünlerde görüldü.

Enes Duran   | 03.11.2022
Ekimde fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünler belli oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay sebze (patates ve bazı yumrulu bitkiler hariç) giderlerindeki artışı yüzde 12,72 ile makarna çeşitleri, yüzde 12,38 ile kadın giyim, yüzde 11,79 ile kırtasiye ve çizim malzemelerindeki artış izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,62 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 9,40 ile erkek giyim, yüzde 9,11 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, yüzde 7,17 ile su (şebeke suyu), yüzde 6,03 ile evle ilgili temizlik malzemeleri, yüzde 5,40 ile peynir yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,42 ile evcil hayvanlar ve bununla ilgili diğer ürünlerde gerçekleşti. Bunu yüzde 4,21 ile kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler, yüzde 2,90 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 2,58 ile paket turlar, yüzde 2,34 ile margarin ve yüzde 2,28 ile taze balık ve deniz ürünleri takip etti.

Ekimde fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 1,69 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 0,35 ile mutfak mobilyaları, yüzde 0,05 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,31 ile yatak odası mobilyaları sıralandı.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Sebze (patates ve bazı yumrulu bitkiler hariç)

26,23

Makarna çeşitleri

12,72

Kadın giyim

12,38

Kırtasiye ve çizim malzemeleri

11,79

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler

9,62

Erkek giyim

9,40

Çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi

9,11

Su (şebeke suyu)

7,17

Ev ile ilgili temizlik malzemeleri

6,03

Peynir

5,40

Ekimde fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Yatak odası mobilyaları0,31
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri

0,05

Mutfak mobilyaları

-0,35

Likid hidrokarbonlar

-1,69

Taze balık ve deniz ürünleri

-2,28

Margarin

-2,34

Paket turlar

-2,58

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı

-2,90

Kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler

-4,21

Evcil hayvanlar ve bununla ilgili diğer ürünler

-19,42

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