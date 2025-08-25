Dolar
40.99
Euro
48.04
Altın
3,364.51
ETH/USDT
4,605.70
BTC/USDT
111,616.00
BIST 100
11,475.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde’de “İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı”nın açılış konuşmasını yapıyor.
logo
Ekonomi

Güven endeksi ağustosta hizmet ve perakende sektörlerinde artarken inşaat sektöründe azaldı

Güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artarken inşaat sektöründe yüzde 4 azalış gösterdi.

Mehmet Can Toptaş  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Güven endeksi ağustosta hizmet ve perakende sektörlerinde artarken inşaat sektöründe azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarak 111,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artışla 108,8'e yükselirken inşaat sektöründe yüzde 4 azalışla 85,3 değerini aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hizmet sektöründe ağustosta geçen aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde sıfır olurken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3,4 arttı, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,5, mevcut mal stok seviyesi yüzde 4,3 gerilerken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 6,3 arttı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,6, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 6,2 azalış gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Türk tarihinin dönüm noktası: Malazgirt Zaferi
Toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama KDK'nin girişimiyle kaldırıldı
Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi

Benzer haberler

Güven endeksi ağustosta hizmet ve perakende sektörlerinde artarken inşaat sektöründe azaldı

Güven endeksi ağustosta hizmet ve perakende sektörlerinde artarken inşaat sektöründe azaldı

Sıfır Atık Vakfı ile TÜİK arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 47,4 arttı

İş gücü girdi endeksleri açıklandı

İş gücü girdi endeksleri açıklandı
Tüketici güven endeksi ağustosta aylık yüzde 0,9 arttı

Tüketici güven endeksi ağustosta aylık yüzde 0,9 arttı
Üniversiteli çalışan sayısı 10 milyonu aştı

Üniversiteli çalışan sayısı 10 milyonu aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet