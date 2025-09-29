Dolar
41.58
Euro
48.83
Altın
3,816.48
ETH/USDT
4,113.80
BTC/USDT
112,224.00
BIST 100
11,163.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2024'te 17,2 yıl oldu

Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar geçirmesi muhtemel sürenin 2024'te 17,2 yıl olduğu tespit edildi.

Zeynep Duyar  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2024'te 17,2 yıl oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" bültenini yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024'te 17,2 yıl olarak hesaplandı. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1,5 yıl olarak hesaplandı.

En yüksek muhtemel eğitim süresi Karabük ve İstanbul'da

İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 19 yılla Karabük ve İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili, 18,9 yılla Bayburt, 18,6 yılla Ankara, 18,5'er yılla Rize, Erzincan ve Tunceli izledi. Aynı süreçte muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller 14,4 yılla Şanlıurfa ve Şırnak olurken bu illeri sırasıyla 14,6 yılla Muş, 14,7 yılla Ağrı ve 15,2 yılla Mardin takip etti.

Eğitim süresi kadınlar için 17,6, erkekler için 16,7 yıl oldu

İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre, 2024'te bir önceki yıla göre toplamda 3,4 azaldı. Muhtemel eğitim süresi erkeklerde yüzde 3,8'lik düşüşle 16,7 yıl, kadınlarda yüzde 3 azalışla yüzde 17,6 yıl oldu.

Kadınlarda en yüksek muhtemel eğitim süresi değeri Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta gerçekleşti. Erkeklerde Bayburt'u Karabük, İstanbul, Erzincan ve Ankara izlerken kadınlarda Tunceli'yi Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize takip etti.

Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il Ağrı'yı, sırasıyla Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Mardin takip ederken değerin en düşük olduğu iller kadınlarda Şanlıurfa, Şırnak, Muş, Ağrı ve Mardin izledi.

Cinsiyet eşitliği endeksi kadınlar lehine arttı

Kadınların erkeklere oranına göre hesaplanan cinsiyet eşitliği endeksi ise 2024'te 1,05 olarak belirlendi. 2018'de 0,97 olan endeks, 2024'te 0,08 puan artışla kadınlar lehine değişim göstermeye devam etti.

Endeksin en yüksek olduğu 5 il 1,14 ile Iğdır, 1,12 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09'ar ile Çankırı ve Karaman olarak hesaplandı. Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu iller ise sırasıyla 0,96 ile Şanlıurfa, 0,97'şer ile Bitlis ve Siirt, 0,99'ar ile Erzurum ve Muş olarak sıralandı.

Muhtemel eğitim süresi nedir?

Muhtemel eğitim süresi, bir kişinin eğitim kademesinde geçirmesi muhtemel örgün eğitim süresini ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler tarafından, Türkiye dahil tüm ülkeler için yayımlanan süre, ulusal politikalara da yön verebilecek şekilde il düzeyinde resmi istatistik olarak üretiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da pikapla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
İzmir'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'ın batısında en beğenilen lider
NATO'nun görevlendirdiği Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikali tamamlandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını bildirdi

Benzer haberler

Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2024'te 17,2 yıl oldu

Türkiye'de muhtemel eğitim süresi 2024'te 17,2 yıl oldu

Türkiye masaj aletlerine 5 yılda 133 milyon dolar harcadı

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artışla 98 oldu

Türkiye'nin 5 yılda en fazla eczacılık ürünü sattığı ülke Güney Kore oldu

Türkiye'nin 5 yılda en fazla eczacılık ürünü sattığı ülke Güney Kore oldu
ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek

ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek
Milli Eğitim Bakanlığından "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığından "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet