Ekonomi

Türkiye masaj aletlerine 5 yılda 133 milyon dolar harcadı

Türkiye, elektrikli masaj aletlerinin ithalatı için 5 yılda 133 milyon 72 bin 339 dolar harcama yaparken, alımda Çin, Birleşik Krallık ve Almanya öne çıktı.

Zeynep Duyar, Mert Davut  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Türkiye masaj aletlerine 5 yılda 133 milyon dolar harcadı

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye'de son yıllarda artan güzellik merkezlerinin de etkisiyle elektrikli masaj aletleri ithalatı yükselişe geçti.

Bu kapsamda 2020-2024 döneminde ithal edilen elektrikli masaj aletlerinin miktarı 10 milyon 239 bin 833 kilogramı buldu. Türkiye'nin 5 yılda toplam ithalatı ise 133 milyon 72 bin 339 dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ürünlerin ithalatında Çin menşeli ürünler zirvede yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 2020'de yaklaşık 11 milyon 840 bin dolar, 2021'de 17 milyon 242 bin dolar, 2022'de 13 milyon 536 bin dolar, 2023'te 17 milyon 35 bin dolar ve 2024'te 24 milyon 328 bin dolar oldu. Böylece 5 yılda Çin'den yapılan ithalat yaklaşık 84 milyon dolara dayandı.

Elektrikli masaj aleti ithalatında ikinci sırada yaklaşık 10 milyon 689 bin dolarla Birleşik Krallık, üçüncü sırada 7 milyon 417 bin dolarla Almanya geldi.

Bu ülkeleri yaklaşık 6 milyon 732 bin dolarla Bulgaristan ve 3 milyon 191 bin dolarla ABD izledi.

Türkiye'nin masaj aleti ihracatı

Türkiye'nin 2020-2024 döneminde elektrikli masaj aleti ihracatı ise 25 milyon 987 bin 990 dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapılan ihracatın miktarı 2 milyon 32 bin 957 kilogramı buldu.

Bu alanda ihracatın tutarına bakıldığında en fazla dış satım yaklaşık 3 milyon 135 bin dolarla Polonya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyon 717 bin dolarla Almanya ve 1 milyon 801 bin dolarla Irak izledi.​​​​​​​

TÜİK verilerine göre, 2020-2024 döneminde en çok masaj aleti ithalatı gerçekleştirilen 5 ülke şöyle:

Ülkeler/Yıllar20202021202220232024Toplam (Dolar)
Çin11.839.84117.241.81113.536.17517.035.07924.328.42683.981.332
Birleşik Krallık919.74550.90166.2034.898.4544.753.59610.688.899
Almanya1.028.8851.674.3291.686.8011.565.0041.462.3217.417.340
Bulgaristan267.0082.430.5743.379.727654.50006.731.809
ABD779.562443.267635.897396.883935.4653.191.074


