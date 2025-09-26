Dolar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman’da Eğitim Bayramı Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığından "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi

MEB genelgesine göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında dijital ortamda öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleğiyle ilgili anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film, fotoğraf gibi yarışmalar düzenlenecek.

Şeyma Güven, Buğrahan Ayhan  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Milli Eğitim Bakanlığından "24 Kasım Öğretmenler Günü" genelgesi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "24 Kasım Öğretmenler Günü" konulu genelge, 81 ilin valiliklerine gönderildi.

Genelgede, eğitimin bireyin şahsiyet inşasını, milletlerin kültürel devamlılığını ve geleceğe uzanan köprüleri oluşturan temel güç olduğu belirtildi.

Eğitim anlayışının sahadaki en güçlü uygulayıcıları olan öğretmenlerin, yalnızca öğreten değil eğitim süreçlerinde aktif rol alan özne konumunda olduğu aktarılan genelgede, öğrencilerin, öğretmen rehberliğinde yetkin ve erdemli insan, huzurlu aile ve yaşanabilir çevre idealiyle yetiştirildiği vurgulandı.

Bakanlığın, öğretmenler ile 2025-2026 eğitim öğretim yılında "Aile Yılı" temasıyla ailenin korunması ve güçlendirilmesi, "Yeşil Vatan" temasıyla çevreye duyarlı, doğa bilincine sahip, ailesine, çevresine ve ülkesine karşı ödevlerini bilen ve benimseyen bir nesil yetiştirilmesinin hedeflendiği bildirilen genelgede, bu anlamda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün gösterdikleri fedakarlıklarla müreffeh yarınların en sağlam teminatı olarak "maarif davası"nı omuzlayan her bir öğretmene şükran sunmaya bir vesile olduğu kaydedildi.

MEB'in koordinasyonunda, yurt içinde ve dış temsilciliklerde yapılacak 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerinin amacının öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğin toplumdaki değerini yüceltmek, Türk milli eğitimine gönül veren ve bu uğurda can vermiş öğretmenleri anmak olduğu belirtilen genelgede, etkinliklerin amacının mesleğe yeni başlayan öğretmenlere ise mesleğin yüceliğini hissettirmek olduğu aktarıldı.

Kutlama kurulları oluşturulacak

Genelgeye göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak üzere, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak.

Programlara şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşlar davet edilecek. Başta şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybetmiş öğretmenler kabirleri başında anılacak, şehit öğretmenlerin aileleri, emekli öğretmenler ve huzurevlerinde kalan öğretmenler ziyaret edilecek.

24 Kasım itibarıyla adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak. Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olup kutlama programlarına katılan öğretmenlere de "Hizmet Şeref Belgesi" verilecek.

Birleştirilmiş sınıflı okullar, birbirine yakın okul ve kurumlar ile öğrenci öğretmen sayısı az olan okullar, yakınlarındaki okul ve kurumlarla işbirliği yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü birlikte program hazırlayarak kutlayabilecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ile dış temsilcilikler tarafından, dijital ortamlarda öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film, fotoğraf ve benzeri yarışmalar düzenlenecek. Dereceye giren katılımcılara, kutlama etkinlikleri sırasında ödülleri takdim edilecek ve dereceye giren eserler sergilenecek.

Aile ve yeşil vatan temalarıyla paneller düzenlenecek

Kutlama kurullarınca gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak, öğretmenlerden oluşan takımlarla spor müsabakaları düzenlenecek.

Mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi gibi etkinlikler düzenlenecek, söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlanarak kamuoyuna sunulacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurullarınca, Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinde misyon, saygınlık, rehberlik, adanmışlık konularının yanı sıra kardeşlik, aile ve yeşil vatan gibi temaları ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlenmek üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılacak.

Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içerisinde kamu kurumları ve özel kurumlarla işbirliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesi sağlanacak, ayrıca illerdeki 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda, ilçelerde ise uygun alanlarda ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirilecek.

