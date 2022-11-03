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Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Deniz Çiçek Palabıyık   | 03.11.2022
Enflasyon rakamları açıklandı

Ankara
Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 artarken yıllık bazda yüzde 85,51 oldu.

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