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Ekonomi

Ekimde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 604 firma için izin belgesi düzenlendi.

Mustafa Çalkaya  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Ekimde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ankara

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ekim ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ekimde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 1 hariçte işleme izin belgesi, 12 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 25 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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