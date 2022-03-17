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Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde: Ukrayna savaşının sonuçlarına esnek bir şekilde tepki verebiliriz

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna savaşının sonuçlarına esnek bir şekilde tepki verebileceklerini belirterek, ECB'nin para politikasını normalleştirme yolunda seçenekleri açık tuttuğunu bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 17.03.2022
ECB Başkanı Lagarde: Ukrayna savaşının sonuçlarına esnek bir şekilde tepki verebiliriz

Berlin

Frankfurt'ta düzenlenen "The ECB and Its Watchers XXII" konulu para politikası konferansında konuşan Lagarde, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna savaşının sonuçlarına esnek bir şekilde tepki verebileceklerini belirten Lagarde, gerekirse ECB'nin yeni araçları kullanabileceğini, Ukrayna'daki savaşta durumun kötüleşmesi ve ekonomik toparlanmayı durdurmakla tehdit etmesi halinde gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi.

Lagarde, "Gerekirse politika normalleşmesi yolunda ilerlerken para politikası aktarımını güvence altına almak için yeni araçlar tasarlayabilir ve devreye alabiliriz." dedi. ECB'nin bunu yapabileceğini, geçmişte bunu gösterdiğini belirten Lagarde, bu konuda seçenekleri açık tutmaya devam ettiklerini söyledi.

ECB'nin risklerin farkında olduğunu ifade eden Lagarde, "Önümüzdeki risklerin farkındayız ve gelen veriler bunu yapmamızı gerektiriyorsa planımızı yeniden gözden geçirmeye hazırız." dedi.

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