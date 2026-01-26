Dolar
Ekonomi

Dünya Bankası: Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan atık krizi yılda 7,2 milyar dolara mal oluyor

Dünya Bankası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde kişi başına düşen atık miktarının küresel ortalamanın üzerinde olduğunu ve her yıl 7,2 milyar dolarlık çevresel zarara yol açtığının tahmin edildiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Dünya Bankası: Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan atık krizi yılda 7,2 milyar dolara mal oluyor

Washington

Banka, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Atık Yönetimi" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, söz konusu bölgede yılda 155 milyon tonun üzerinde atık üretildiği belirtilerek, hiçbir önlem alınmaması halinde bu miktarın 2050'ye kadar 2 katına çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Artan atık üretiminin halk sağlığını, çevreyi ve bölgenin turizm sektörünü giderek daha fazla tehdit ettiğine işaret edilen raporda, "daha iyi atık yönetimi ve döngüsel ekonomi için daha fazla yatırım yapılması" çağrısında bulunuldu.

Raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde kişi başına düşen atık miktarının küresel ortalamanın üzerinde olduğunun ve her yıl 7,2 milyar dolarlık çevresel zarara yol açtığının tahmin edildiği ifade edildi.

Atık toplama oranları nispeten yüksek olsa da geri dönüşüm ve arıtmanın bu oranının çok gerisinde kaldığına işaret edilen raporda, atıkların yüzde 10'undan azı geri dönüştürülürken, üçte ikisinden fazlasının yanlış yönetildiği belirtildi.

Raporda, bu durumun hava, toprak ve su kirliliğini, deniz çöplerini ve ciddi sağlık risklerini artırdığı vurgulandı.

Bölgenin denizlere sızan plastik miktarında da kişi başına düşen en yüksek oranlara sahip olduğu belirtilen raporda, Akdeniz'in ise "dünyanın en kirli denizleri arasında" yer aldığı aktarıldı.

Raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde toplanan atıkların yüzde 83'üne kadarının yeniden kullanılabileceği, geri dönüştürülebileceği veya enerji geri kazanımı için değerlendirilebileceği belirtildi.

Döngüsel ekonomiye geçişin özellikle atık hizmetleri ve geri dönüşüm alanlarında istihdam olanakları yaratabileceğine işaret edilen raporda, atık krizini sürdürülebilir büyümenin itici gücüne dönüştürebileceği kaydedildi.

