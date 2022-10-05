Dolar
18.58
Euro
18.36
Altın
1,707.29
ETH/USDT
1,326.70
BTC/USDT
19,835.00
BIST 100
3,470.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, AEK Larnaca ile yapacakları maç öncesi kulüp tesislerinde son antrenmanını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret ediyor. - VTR
logo
Ekonomi

DTÖ, 2023'te küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor

DTÖ, gelecek yıl küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini artan enerji fiyatlarının, yükselen faiz oranlarının ve artan gıda ve gübre faturalarının ithalat talebini azaltacağı beklentisiyle yüzde 3,4’ten yüzde 1'e indirdi.

Bahattin Gönültaş   | 05.10.2022
DTÖ, 2023'te küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor

Berlin

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin görünümüne ilişkin ekim ayı raporunu yayımladı.

Örgüt, raporda, 2022 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini 0,5 puanlık artışla yüzde 3,5’e yükseltti. Bunun yanında büyük ekonomilerde farklı sebeplerle büyümenin yavaşlamasının ithalat talebini azaltacağı beklentisiyle 2023'e yönelik tahminini ise yüzde 3,4'ten yüzde 1’e indirildi.

Raporda, “Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan yüksek enerji fiyatları hane halkı harcamalarını baskılayarak ve üretim maliyetlerini artıracaktır. ABD’de para politikasında sıkılaştırma konut, motorlu taşıtlar ve sabit sermaye yatırımı gibi alanlarda faize duyarlı harcamaları darbeleyecek.” denildi.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’in zayıf dış taleple birlikte Kovid-19 salgını ve üretim kesintileriyle mücadeleye devam ettiğine yer verilen raporda, "Son olarak, akaryakıt, gıda ve gübre için artan ithalat faturaları, gelişmekte olan ülkelerde gıda güvensizliğine ve sıkıntılı borçlara yol açabilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan, tahminler üzerinde yüksek belirsizlik olduğunu belirten DTÖ, mal ticareti büyümesinin, bu yıl için yüzde 2,0 ila yüzde 4,9 düzeyinde, 2023 için ise aşağı yönlü riskler yaşanırsa yüzde 2,8 küçülme, olumlu gelişmeler yaşanırsa yüzde 4,6 büyüme şeklinde gerçekleşebileceğini öngördü.

Raporda, DTÖ'nün küresel GSYH büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 2,8’de sabit tutulurken, 2023 için yüzde 3,3'ten yüzde 2,3'e düşürüldü.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin değerlendirmesinde, hükümetlere uluslararası ticarete engeller koymamaları konusunda uyarıda bulunarak, küresel tedarik zincirlerinden çekilmenin enflasyonist baskıyı artıracağı, ekonomik büyümeyi sınırlayacağı ve refahı daraltacağını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı
Müzisyen Onur Şener cinayeti soruşturmasında güvenlik kameraları incelemeye alındı
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Strazburg Yunus Emre Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 4. dönem mezunlarını verdi

Benzer haberler

DTÖ, 2023'te küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor

DTÖ, 2023'te küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor

İngiltere Başbakanı Truss, ekonomide önceliğinin büyüme olduğunu vurguladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Türkiye'nin Latin Amerika açılımı ticaretten dizilere kadar uzandı

Türkiye'nin Latin Amerika açılımı ticaretten dizilere kadar uzandı
OECD, Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahminini yüzde 3,7’den yüzde 5,4’e yükseltti

OECD, Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme tahminini yüzde 3,7’den yüzde 5,4’e yükseltti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet