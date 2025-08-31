Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,464.30
BTC/USDT
108,854.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun aktivistleri, Gazze’ye hareketi öncesinde Barselona’da basın toplantısı düzenleniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Ekonomi

Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Zeynep Duyar  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Söz konusu ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,18 oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 2,4, 2025'in ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüpheli yakalandı
Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar izleyenleri güldürdü
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Yeni adli yıl yarın başlayacak

Benzer haberler

Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi

Türkiye'yi eylülde yoğun bir ekonomi ajandası bekliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı ekonomiye artan güveni güçlendirmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı ekonomiye artan güveni güçlendirmektedir
Türkiye'de hiç internet kullanmayanların oranı yüzde 9,1'e düştü

Türkiye'de hiç internet kullanmayanların oranı yüzde 9,1'e düştü
Türkiye'de işsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8 oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet