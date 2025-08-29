Dolar
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı ekonomiye artan güveni güçlendirmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından temmuz ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

İş gücü piyasasındaki güçlü görünüm Temmuz ayında pekişirken, işsizlik oranının aylık ve yıllık bazdaki düşüşlerle yüzde 8,0 düzeyine indiğine işaret eden Yılmaz, "Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir. Kadınlarda ve gençlerde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında işsizlik azalırken istihdam seviyesi yükselmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerde iş gücüne katılma oranı artarken, işsizliğin geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan iyileşerek yüzde 15,0 düzeyine, kadınlarda ise aynı dönem itibarıyla 1,6 puan azalarak yüzde 10,9’a gerilediğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Program sayesinde tesis ettiğimiz makroekonomik ve finansal istikrar, istihdam yaratıcı ekonomik faaliyetlerin gelişimi açısından destekleyici bir rol oynamaktadır. Gençlerde ve kadınlarda istihdam oranındaki artış, büyümenin kapsayıcı niteliğini ön plana çıkarırken istihdam yaratma kapasitesinin de güçlendiğini göstermektedir. Ekonomide istikrarı güçlendirirken, istihdamı artırmaya ve iş gücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Dezenflasyon sürecinde ulaşacağımız dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile iş gücünü daha üretken hale getirerek işsizliği azaltmayı, ekonomimizin potansiyelini yükseltmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz."

