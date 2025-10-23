Dolar
41.98
Euro
48.83
Altın
4,110.93
ETH/USDT
3,892.00
BTC/USDT
109,493.00
BIST 100
10,634.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile heyetler arası görüşmelere katıldı
logo
Ekonomi

Tüketici güven endeksi ekimde aylık yüzde 0,3 azaldı

Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 azalışla 83,6 oldu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Tüketici güven endeksi ekimde aylık yüzde 0,3 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde 83,9 iken bu ay yüzde 0,3 azalışla 83,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 0,1 gerilemeyle 67,8'den 67,7'ye indi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 84 iken bu ay yüzde 0,2 artışla 84,2 oldu.

Geçen ay 78 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,7 artışla 78,6 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 105,7 iken, bu ay yüzde 1,6 azalışla 104'e geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizlerin "yağmur ormanları" mercan resifleri iklim krizinin gölgesinde yok oluyor
Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları güvenli yaşam alanına dönüştü
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de 8,7 milyon kişiye insani yardım ulaştırdı
Yargıtay, iş arkadaşının gizlice fotoğrafını çekmeyi "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu saydı
Su ürünleri denetiminde 10 ayda 127 milyon lira ceza kesildi

Benzer haberler

Tüketici güven endeksi ekimde aylık yüzde 0,3 azaldı

Tüketici güven endeksi ekimde aylık yüzde 0,3 azaldı

Yerli turistler yılın ikinci çeyreğinde 116,9 milyar lira seyahat harcaması yaptı

Türkiye AR-GE'ye 10 yılda yaklaşık 1,6 trilyon liralık rekor harcama yaptı

Türkiye'de geçen yıl 651,8 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldı

Türkiye'de geçen yıl 651,8 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldı
Tarımsal girdi fiyat endeksi ağustosta yıllık yüzde 34,09, aylık yüzde 1,3 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi ağustosta yıllık yüzde 34,09, aylık yüzde 1,3 arttı
Bayburt'ta ekim alanı genişleyen çerezlik ayçiçeği üreticinin yüzünü güldürdü

Bayburt'ta ekim alanı genişleyen çerezlik ayçiçeği üreticinin yüzünü güldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet