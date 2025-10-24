Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu"nun Liderler Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu'nun Liderler Zirvesi'ne katıldığını belirtti.

Harun Kutbe  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu"nun Liderler Zirvesi'ne katıldı Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmeler, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin temasları ve Koalisyonun siyasi-hukuki altyapısına ilişkin hazırlıklar kapsamlı biçimde ele alındı." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu'nun Liderler Zirvesi'ne katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmeler, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin temasları ve Koalisyonun siyasi-hukuki altyapısına ilişkin hazırlıklar kapsamlı biçimde ele alındı. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz."

