Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu"nun Liderler Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu'nun Liderler Zirvesi'ne katıldığını belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmeler, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin temasları ve Koalisyonun siyasi-hukuki altyapısına ilişkin hazırlıklar kapsamlı biçimde ele alındı." bilgisini paylaştı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu'nun Liderler Zirvesi'ne katıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmeler, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin temasları ve Koalisyonun siyasi-hukuki altyapısına ilişkin hazırlıklar kapsamlı biçimde ele alındı. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz."