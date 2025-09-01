Bakan Şimşek: Yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyuyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
