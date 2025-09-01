Dolar
Ekonomi

Bakan Şimşek: Yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Bakan Şimşek: Yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyuyor

Ankara

