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Ekonomi

Destekle domates üretimine başlayan kadın girişimci bu sezon tonlarca ürün bekliyor

Erzincanlı çiftçi Sema Eren, "Herkesin 'üniversite mezunu bir bayan domates üretemez, çiftçilik yapamaz' dediği bir köyde ben bu üretimi Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün desteği ile yapmaya çalıştım." dedi.

Barış Yalçınkaya   | 05.10.2022
Destekle domates üretimine başlayan kadın girişimci bu sezon tonlarca ürün bekliyor

Erzincan

Tarım ve Orman Bakanlığının Kadın Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesi kapsamındaki destekle fide temin edip domates üretmeye başlayan Erzincanlı 42 yaşındaki Sema Eren, bu yıl tonlarca ürün bekliyor.

Adnan Menderes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu 2 çocuk annesi Eren, Hacıali Palangası köyündeki 10 dönümlük arazisinde domates üretmeye karar verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yüzde 75 hibe desteğiyle fide temin eden Eren, domates üretmeye başladı.

Bahçesinden bu yıl tonlarca ürün elde etmeyi hedefleyen Eren, domates üretimiyle örnek olmak istiyor.

" Sen bu ürünü nasıl üreteceksin' diye soruyorlardı"

Kadın girişimci Eren, domates üretimini köyünde tanıtmak istediğini söyledi.

Üretimden sonra güzel tepkiler aldığını ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Hatta ilk başladığımda herkes bana 'Sen bu ürünü nasıl satacaksın, nasıl üreteceksin' diye soruyordu. Şu an geldiklerinde 'Demek ki bu köyde domateste üretiliyormuş. Domatesin satışında da bir problem yokmuş. İleride bu ürünlerle ülkemize faydalı olmak istiyoruz' diyorlar. Şu ana kadar 100 kişiye istihdam sağlamaya çalıştık. 60-70 ton kadar domates verimi bekliyoruz. Herkesin 'üniversite mezunu bir bayan domates üretemez, çiftçilik yapamaz' dediği bir köyde ben bu üretimi Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün desteği ile yapmaya çalıştım. Sağ olsunlar bu sene Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çok destekledi."

Eren, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden teknik bilgi ve fide desteği aldığını belirterek, önümüzdeki yıl farklı bir ürünle desteklenmeyi beklediğini dile getirdi.​

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