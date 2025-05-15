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Erzincan’da sağanak sonrası bazı tarım arazileri su altında kaldı

Erzincan’da sağanak sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri suyla kaplandı.

Emin Ferhat Sevilir  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Erzincan’da sağanak sonrası bazı tarım arazileri su altında kaldı

Erzincan

Tercan ilçesinde bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nde taşkın meydana geldi.

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İlçe ve ilçeye bağlı Kargın beldesinde su altında kalan bazı tarım arazileri zarar gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

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