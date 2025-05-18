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Erzincan’da sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın iş yerlerine zarar verdi

Erzincan’da tarihi Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın iş yerlerine zarar verdi.

Kemal Özdemir, Emin Ferhat Sevilir  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Erzincan’da sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın iş yerlerine zarar verdi Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Şehir merkezindeki Buğday Meydanı’nda bulunan tek katlı sıralı haldeki iş yerlerinin çatısında yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın güçlükle söndürüldü.

Vali Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

Öte yandan itfaiye ekiplerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü TOMA'ları ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları da destek verdi

Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

Erzincan Merkez Buğday Meydanı mevkisinde yangın ihbarı alınması üzerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet, jandarma başta olmak üzere ilgili tüm ekipler olay mahalline sevk edildiği belirtildi.

Yangının yan yana olan işyerlerine sirayet ettiği belirtilen açıklamada, "Bir işyerinde başlayan yangın, işyerinin sağında ve solunda birbirine yapışık durumda olan diğer işyerlerine de sirayet etmiş olup, meydana gelen yangın ekiplerimiz tarafından yapılan yangın söndürme çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Soğutma çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmaları gerekli titizlikle yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Vali Aydoğdu, esnafla görüşüp hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

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