Dolar
27.75
Euro
29.53
Altın
1,882.56
ETH/USDT
1,546.50
BTC/USDT
26,758.00
BIST 100
8,441.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanıyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız İsrail ordusu hava saldırılarının yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi’ni obüslerle de vuruyor
logo
Ekonomi

Denizler ve iç sular 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizleri ve iç suları 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizlediklerini bildirdi.

Enes Duran  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Denizler ve iç sular 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizlendi

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Temiz bir dünya, sürdürülebilir gelecek, doğal yaşam ve su kaynaklarını korumak için bir olalım, çevremizi hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullanan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Denizlerimizi ve iç sularımızı yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizledik. Bugüne kadar 166 milyon metrekare alan taranarak, yaklaşık 1 milyon metrekare ağ, 40 bin sepet ve benzeri terk edilmiş av aracı, sulardan temizlendi. Yaklaşık 2,75 milyon sucul canlı, ağlara takılmaktan kurtuldu. Bu yıl 100 bin metrekare ağı daha, sulardan temizlemeyi hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay 11. Ceza Dairesi başkanlık seçimlerinde 50 turda yeni başkan seçilemedi
Kilis'in Bozkaya köyünde depremzedeler için yapılan evler yıl bitmeden tamamlanacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile telefonda görüştü
Bakan Yerlikaya: 'Ayhan Bora Kaplan operasyonu' dosyasıyla ilgili 9 polis açığa alındı
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Lütem: Bakanlığımız dijital diplomasinin öncülerinden

Benzer haberler

Denizler ve iç sular 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizlendi

Denizler ve iç sular 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizlendi

Türkiye istiridye yetiştiriciliğine hazırlanıyor

Bodrum'da denizden yaklaşık 500 metrekare "hayalet ağ" çıkarıldı

Bakan Yumaklı, TEKNOFEST'te tarım teknolojilerinde ödül alan gençlerle bir araya geldi

Bakan Yumaklı, TEKNOFEST'te tarım teknolojilerinde ödül alan gençlerle bir araya geldi
Bakan Yumaklı: Kırsal kalkınmayla 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik

Bakan Yumaklı: Kırsal kalkınmayla 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe desteği verdik
Çiftçilerin 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteği kartlarına tanımlandı

Çiftçilerin 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteği kartlarına tanımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet