Denizler ve iç sular 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizlendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denizleri ve iç suları 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizlediklerini bildirdi.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Denizlerimizi ve iç sularımızı yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizledik.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 12, 2023
🌍Temiz bir dünya
🌊Sürdürülebilir gelecek
🐟Doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve
💦Su kaynaklarımızı korumak için;
Bir olalım, çevremizi hep birlikte koruyalım. @bsgmtr pic.twitter.com/mc9Cj1QeD6
"Temiz bir dünya, sürdürülebilir gelecek, doğal yaşam ve su kaynaklarını korumak için bir olalım, çevremizi hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullanan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Denizlerimizi ve iç sularımızı yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizledik. Bugüne kadar 166 milyon metrekare alan taranarak, yaklaşık 1 milyon metrekare ağ, 40 bin sepet ve benzeri terk edilmiş av aracı, sulardan temizlendi. Yaklaşık 2,75 milyon sucul canlı, ağlara takılmaktan kurtuldu. Bu yıl 100 bin metrekare ağı daha, sulardan temizlemeyi hedefliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.