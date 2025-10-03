Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025-2026 Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi” programında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne İşyurtları Fuarı Açılışı’nda konuşuyor. İsrail ordusu, Gazze’ye doğru seyir halinde olan “Küresel Sumud Filosu”na ait olan "Marinette" gemisine saldırdı. -VTR
logo
Ekonomi

Çiftçilere 349 milyon lira tutarında destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 349 milyon lira tutarındaki destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Serhat Tutak  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Çiftçilere 349 milyon lira tutarında destekleme ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçinin emeğine güç, toprağına bereket kattıklarını vurgulayan Yumaklı, "349 milyon lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, ipek böceği yetiştiriciliği için 168 milyon 346 bin 470 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 100 milyon 475 bin 606 lira, bireysel sulama sistemleri için 74 milyon 76 bin 612 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 3 milyon 501 bin 17 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 1 milyon 161 bin 257 lira, sertifikalı fidan kullanım için 957 bin 280 lira, mazot ve gübre için ise 481 bin 758 lira destek verilecek.

