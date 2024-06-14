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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "enflasyon" açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu 2025'te yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli oranlara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Abdullah Sarica  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "enflasyon" açıklaması

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentilerinin düşmeye ve hedeflerine yaklaşmaya devam ettiğini belirtti.

Siyasi istikrar ve güven ortamında Orta Vadeli Programı uygulamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"2025 yılında yüzde 20'nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz. Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız. 2024'ün ikinci yarısında başlayacak olan dezenflasyon dönemi istikrar içinde büyüme ve sosyal refahı kalıcı olarak artırma amacımıza da hizmet edecek."

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