Dolar
41.80
Euro
48.42
Altın
4,093.49
ETH/USDT
4,128.00
BTC/USDT
114,542.00
BIST 100
10,560.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Cari işlemler dengesindeki olumlu görünüm ve rezervlerimizdeki artış, kararlılıkla uygulamaya devam ettiğimiz dezenflasyon sürecine katkı vermektedir" değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, küresel ticarete ilişkin belirsizliklerin arttığı bu dönemde dış ticaret açığındaki iyileşme ve hizmet gelirlerinin güçlenen katkısıyla cari dengenin, ağustos ayında 5,5 milyar dolar ile tarihi en yüksek seviyede aylık fazla verdiğini bildirdi.

Yıllıklandırılmış cari açığın ağustos itibarıyla 18,3 milyar dolara gerilediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıl sonu itibarıyla cari açığın milli gelire oranının OVP tahminleri ile uyumlu gerçekleşmesini, ödemeler dengesinin dış finansman, döviz kuru ve rezervler açısından enflasyonu destekleyici rolünün sürmesini bekliyoruz. Azalan cari açık ve risk primlerinde düşüş, dış borçlanma ihtiyacını miktar olarak azaltmakta, kamu ve özel kesim için oran olarak borçlanma maliyetlerini düşürmektedir.

Sürdürülebilir cari denge ile dış finansman ihtiyacını azaltmayı, güçlenen makro finansal istikrarımız ile ekonomimizin direncini artırmayı amaçlıyoruz. Yapısal reform adımlarımız sayesinde cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'deki delegasyon personelimiz kahramanca mücadele sergiledi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 31 Ekim'e kadar günde 5 saat kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Yatırım Danışma Komitesi yarın İstanbul'da toplanacak

Yatırım Danışma Komitesi yarın İstanbul'da toplanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği için kararlılıkla çalışmakta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği için kararlılıkla çalışmakta
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet