Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, tüm imkanları ve Cumhurbaşkanı'mızın lider diplomasisiyle bundan sonraki süreçte de Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki ateşkesin ardından düzenlenen "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılarak liderlerle istişarelerde bulunduğunu, Niyet Beyanı'na imza attığını anımsattı.

İmzalanan Niyet Beyanı ile bölgede kalıcı barış için önemli bir adım atıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tarihi zirve, ABD Başkanı (Donald) Trump'ın çabalarının yanı sıra bölgesel sahiplenme ve insanlığın yükselen tepkisi sonucu gerçekleşmiştir. Gazze halkı tüm zorluklara rağmen onurunu ve iradesini korumuş, vatanını terk etmemiştir. Türkiye, tüm imkanları ve Cumhurbaşkanı'mızın lider diplomasisiyle bundan sonraki süreçte de Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edecektir. Sağlanan anlaşmanın ateşkesin sürekliliğine, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına, Gazze'nin Filistin halkının beklentilerine uygun yeniden imarına vesile olmasını ve kalıcı barış için iki devletli çözümün yolunu açmasını diliyorum."

