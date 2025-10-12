Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Lefkoşa
Cumhurbaşkanı Yılmaz, KKTC'deki temaslarının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Ercan Havalimanı'nda bir araya geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, KKTC'nin Türk dünyasıyla ilişkileri, Gazze'de sağlanan ateşkes kararı ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede tarafların, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü dayanışmanın ve işbirliğinin, bölgesel istikrar açısından önemine vurgu yaptıkları öğrenildi.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ada'dan ayrıldı. Yılmaz’ı, Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel Ercan Havalimanı'ndan uğurladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.