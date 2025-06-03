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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon son bir senede 40 puanın üzerinde azaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıllık bazda yüzde 35,4'e gerileyen enflasyon, son bir senede 40 puanın üzerinde azalmıştır." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon son bir senede 40 puanın üzerinde azaldı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, kararlılıkla uyguladıkları programın temel amacının enflasyonu düşürmek, sağlıklı bir zeminde istikrar içinde büyümeyi sağlamak olduğunu belirtti.

"Dezenflasyon süreci mart ve nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğe rağmen talepteki dengelenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle birlikte 2024 yılı haziran ayından bu yana 12 aydır kesintisiz bir şekilde devam ediyor" değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, tüketici enflasyonunun, mayıs ayında yüzde 1,53 gerçekleşirken, aylık artış hızının önemli ölçüde yavaşladığını aktardı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıllık bazda yüzde 35,4'e gerileyen enflasyon, son bir senede 40 puanın üzerinde azalmıştır. Mayıs ayı itibarıyla hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşirken, yıllık mal enflasyonu yüzde 30'un altına gerileyerek yüzde 28,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Hizmet enflasyonundaki yavaşlama kademeli olarak gerçekleşse de son bir senedeki iyileşme 45 puana yaklaşmıştır. Önümüzdeki dönemde eğitim, kira gibi geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemlerin fiyat artış hızındaki düşüşün devam etmesiyle bu iyileşme daha da belirginleşecektir. Uyguladığımız ekonomi programı ve enflasyonu düşürme noktasındaki kararlı tutumumuz sayesinde bu yıl sonunda 20'li rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Küresel gelişmeler neticesinde enerji ve emtia fiyatlarındaki düşüş, bu hedefimizi desteklemektedir. Para politikasının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal dönüşümler ile hedeflerimize ulaşacağız. Sonuçlarını giderek daha belirgin olarak gördüğümüz programımızı uyum ve etkin koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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