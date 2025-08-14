Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Adalet ve Kalkınma Partisi, demokrasi ve kalkınmada büyük bir dönüşüme imza atmış, eser ve hizmet siyaseti ile ülkemizin dört bir yanında imar ve ihya faaliyeti gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Harun Kutbe  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Ankara

Yılmaz, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde "erdemliler hareketi" olarak "milletin bağrından doğan" AK Parti'nin 24 yaşında olduğunu hatırlattı ve kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Kurulduktan kısa bir süre sonra, 2002 yılında aziz milletimizin sandıkta yaptığı devrimle iş başına gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, demokrasi ve kalkınmada büyük bir dönüşüme imza atmış, eser ve hizmet siyaseti ile ülkemizin dört bir yanında imar ve ihya faaliyeti gerçekleştirmiştir" ifadesini kullanan Yılmaz, AK Parti'nin gelenekle geleceği, milletle devleti buluşturan kapsayıcı siyasetle geniş kitlelere mal olduğunu, vesayetçi odakları tasfiye ederek, 86 milyona siyasetin kapılarını sonuna kadar açtığını belirtti.

AK Parti'nin, bir siyaset okulu olduğunu ve tecrübeli geniş kadrolar yetiştirdiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"'Ben' değil 'biz' diyen bir anlayışla, milletin talep, beklenti ve değerleri ile uyumlu politikalar geliştirmiştir. Sağ-sol dememiş, siyasetin merkezine yerleşmiş ve siyasi merkezi milli ve yerli duruşu ile yeniden tanımlamıştır. Bölgemizde ve küresel düzeyde adaletin gür sesi, mazlumların umudu olmuştur. İlkelerini korurken, politikalarını günün şartlarına göre güncelleyen dinamik bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye Yüzyılı yolunda, milletin desteği ve duasıyla, nice yıllara…"

