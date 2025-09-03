Dolar
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dış ticaret dengelerimiz de iyileşiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği, öngörülebilirliğin ve ekonomiye olan güvenin arttığı ortamda dış ticaret dengelerimiz de iyileşiyor." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dış ticaret dengelerimiz de iyileşiyor

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından, ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği, öngörülebilirliğin ve ekonomiye olan güvenin arttığı ortamda dış ticaret dengelerimiz de iyileşiyor." değerlendirmesini yapan Yılmaz, ihracatın bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalmasına karşılık ithalattaki yüzde 3,9 oranındaki düşüşün, dış ticaret dengesine olumlu yansıdığını belirtti.

Yılmaz, dış ticaret açığının aynı dönemde yüzde 16,7 oranında azaldığına ve yıllıklandırılmış değerinin 87,5 milyar dolara gerilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gerek dış ticaret, gerekse turizmde sağlanan olumlu gelişmeler, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranını programda öngördüğümüz yüzde 2'lik seviyenin altına getirecektir. Küresel rekabette önemli bir aktör olmayı sürdürerek ülkemizin uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almasını sağlayacak ve ihracat odaklı teknolojik dönüşüm ile ekonomimizin verimliliğini yükselteceğiz. Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz ve önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Orta Vadeli Program ile ihracatımıza hız kazandıracak adımlar atmayı sürdüreceğiz."

