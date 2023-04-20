Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Karadeniz doğal gazı" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini 3 yılın altına indirdiklerini belirterek, "10 bin personelin ve 50 geminin çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir." dedi.
Istanbul
Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nin başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz tempomuzla üç yılın altına indirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2023
Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. 🇹🇷 #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/21wjEPAfEg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müjdeler Olsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz tempomuzla 3 yılın altına indirdik. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir." değerlendirmesinde bulundu.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tesiste çektirdiği bir fotoğrafa da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.