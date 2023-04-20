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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Karadeniz doğal gazı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini 3 yılın altına indirdiklerini belirterek, "10 bin personelin ve 50 geminin çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir." dedi.

Zeynep Rakipoğlu  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Karadeniz doğal gazı" paylaşımı

Istanbul

Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nin başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müjdeler Olsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz tempomuzla 3 yılın altına indirdik. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tesiste çektirdiği bir fotoğrafa da yer verildi.

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