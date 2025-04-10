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Ekonomi

Çin Dışişleri: ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar yanıt verecek

Emre Aytekin  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Çin Dışişleri: ABD bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa Çin sonuna kadar yanıt verecek

Ankara

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