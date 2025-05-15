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Ekonomi

Çin, ABD'nin tarife artışına karşı Amerikan şirketlerine getirdiği yaptırımları 90 gün askıya aldı

Çin'in, karşılıklı tarife artışlarına misilleme olarak bu ülkenin bazı şirketlerine getirdiği yaptırımları ABD ile varılan uzlaşmasının ardından durdurduğunu bildirdi.

Emre Aytekin  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Çin, ABD'nin tarife artışına karşı Amerikan şirketlerine getirdiği yaptırımları 90 gün askıya aldı

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile tarife restleşmesi sırasında "güvenilmez varlık" listesine alınan 17 şirket ile ihracat kontrolü listesine alınan 28 şirkete ilişkin kararların 90 gün için askıya alındığı belirtildi.

Çin, ABD'nin 2 Nisan'da "karşılıklı tarife" artışını duyurmasının ardından 4 Nisan'da buna aynı oranda karşılık vermiş, ayrıca 16 ABD şirketini askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatını izne tabi kılan ihracat kontrolü listesine, 11 ABD şirketini ise ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine almıştı.

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Pekin yönetimi, ABD ile tarife restleşmesinin tırmanmasının ardından 9 Nisan'da bu kez 12 ABD şirketini ihracat kontrol listesine ve 6 ABD şirketini "güvenilmez varlık" listesine eklediğini duyurmuştu.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrası ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürmesine karar verilmişti.

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