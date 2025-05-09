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Ekonomi

Küresel ticaret savaşı nedeniyle Almanya'da 25 bin sanayi istihdamı risk altında

Allianz Trade araştırması, küresel gümrük vergisi anlaşmazlığında bir anlaşmaya varılamaması halinde Çin'in, Avrupa pazarlarını giderek daha fazla hedef alacağını ve Almanya'da 25 bine kadar sanayi işi kaybedileceğini ortaya koydu.

Bahattin Gönültaş  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Küresel ticaret savaşı nedeniyle Almanya'da 25 bin sanayi istihdamı risk altında

Berlin

Allianz Trade, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının Alman ekonomisine etkisine ilişkin analizini yayınladı.

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Buna göre, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında bir anlaşmaya varılamazsa, Çinli ihracatçılar başta Almanya olmak üzere Avrupa pazarlarına giderek daha fazla yönelecek.

Allianz Trade kıdemli ekonomisti Jasmin Gröschl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Çin mallarının özellikle Almanya'ya yönelmesi ve artan rekabet nedeniyle, Almanya’da 17 bin ila 25 bin imalat istihdamının kaybedileceğini tahmin ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Gröschl, özellikle makine mühendisliği, tekstil endüstrisi, metalik olmayan mineral ürünler, elektronik, bilgisayar ve motorlu taşıtlar endüstrisinin risk altında olduğunu belirterek, bunun da 8 milyon kişilik Alman sanayisindeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 0,2 ila yüzde 0,3'üne denk geldiğini kaydetti.

Küresel ticaret dinamiklerinin tarife savaşı nedeniyle dengesini kaybettiğini ifade eden Gröschl, “Alman şirketleri iki cephede baskı altında. Birincisi, artan rekabet ve Çin'le yakından bağlantılı tedarik zincirleri, ikincisi ise dış pazarları da giderek daha fazla etkileyen güçlü ihracat odaklı Alman iş modeli. Bu durum hem büyüyen pazarlar hem de diğer AB ülkeleri için geçerlidir. Özellikle yüksek kaliteli ve zorlu sektörlerde Çin'den ithal edilen ürünler Alman mallarıyla giderek daha fazla rekabet ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Allianz Trade’in analizine göre, ikili anlaşmalar olmaksızın Çin'in ABD'ye ihracat kaybı 239 milyar dolara kadar çıkabilir. Çinli şirketler muhtemelen diğer uluslararası satış pazarlarına girmeye çalışacak ve bu nedenle Avrupa Birliği'ne (AB) yaklaşık 80 milyar dolar ihracat yapabilecek.

Araştırmaya göre, tarifeler konusunda anlaşma sağlanamazsa, önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 33 milyar dolar değerinde mal Almanya'ya girebilir. Bu da Almanya'nın toplam ithalatını yüzde 2,5 artırabilir.

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