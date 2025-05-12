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Dünya

Çin, ABD ile tarife uzlaşmasını diyaloğa yönelik önemli bir adım olarak görüyor

Çin, ABD ile İsviçre'nin Cenevre şehrinde yürütülen tarife müzakerelerinin ardından varılan tarife uzlaşmasını diyaloğa yönelik önemli bir adım olarak gördüğünü bildirdi.

Emre Aytekin  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Çin, ABD ile tarife uzlaşmasını diyaloğa yönelik önemli bir adım olarak görüyor

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenevre'de gerçekleştirilen görüşmelerin iki ülkenin farklılıklarını eşit diyalog ve istişare yoluyla çözmeleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerin, farklılıkları gidermek ve işbirliğini derinleştirmek için gerekli koşulları yarattığı ve karşılıklı tarifelerin düşürülmesiyle önemli ilerleme sağladığı kaydedildi.

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Uzlaşmaya varılan tarife indirimlerinin her iki ülkedeki üreticilerin ve tüketicilerin beklentilerini karşıladığına dikkat çekilen açıklamada, iki ülkenin ve daha geniş ölçekte uluslararası toplumun da çıkarına olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Çin'in, ABD tarafının, görüşmelerde sağlanan uzlaşı temelinde Çin ile birlikte çalışmayı sürdürmesini ve aynı doğrultuda çalışarak tek taraflı tarife yanlışını düzeltmesini umduğu belirtildi.

Çin'in karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmeyi istediği vurgulanan açıklamada, ABD ve Çin'in, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini devam ettirerek dünya ekonomisine daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik katması gerektiğine işaret edildi.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrası ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürmesine karar verilmişti.

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