Çin müzakereler öncesinde ABD'ye tarifeleri kaldırma çağrısı yaptı
Çin, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yarın İsviçre'de yapılacak müzakereler öncesinde Washington yönetimini samimiyet göstermeye ve tarifeleri kaldırmaya çağırdı.
Pekin
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, yaptığı açıklamada Çin'in müzakerelerin baskı ve zorlama aracı olarak kullanılmasını kabul etmeyeceğini belirterek, "Eğer ABD gerçekten sorunları müzakere yoluyla çözmek istiyorsa, samimiyet göstermeli, yanlışından dönmeye ve tarifeleri kaldırmaya hazır olmalı." ifadesini kullandı.
Sözcü Hı, Çin'in tek taraflı tarifelere karşı olduğunu yineleyerek, bir anlaşmaya varma adına ilkelerinden ödün vermeyeceğini vurguladı.
Hı, Çin'in uluslararası eşitlik ve adalete zarar vermeyeceğinin altını çizdi.
ABD ve Çinli yetkililer, tarife müzakereleri için 9-12 Mayıs tarihlerinde İsviçre'de bir araya gelecek. Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil edecek.
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Görüşmeler, iki ülke arasındaki nisan ayında yaşanan tarife restleşmesinin ardından bu konuda yürütülecek ilk müzakere olacak.
"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.
Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.
Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.
Başkan Trump, Çin ile müzakereler öncesinde ABD'nin iyi niyet ifadesi olarak tarifeleri düşüreceği iddiasını reddetmişti.
ABD'den İran petrolünün satışında rolü bulunduğu gerekçesiyle Çinli rafineri şirketine yaptırım
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, yüz milyonlarca dolar değerindeki İran petrolünün satın alınması veya teslimatın gerçekleştirilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Çinli rafineri şirketi Hebei Xinhai Chemical Group Co. Ltd. ve üç petrol terminali operatörünün yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Bu yaptırımın, Başkan Donald Trump'ın 4 Şubat 2025'te Ulusal Güvenlik Başkanlık Muhtırası'nı yayınlamasından bu yana ABD'nin Çin merkezli bağımsız rafineri şirketlerine yönelik üçüncü eylemi olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada, ABD'nin ayrıca İran petrolünün Çin'e taşınmasını kolaylaştıran çok sayıda firmayı, gemiyi ve gemi kaptanını "İran'ın istikrarsızlaştırıcı davranışlarını ve terörist vekillerine desteği finanse eden gölge filosunun bir parçası" olarak belirlediği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.