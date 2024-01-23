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Dünya

Fitch: ABD'de hükümetin kapanması önlendi ancak büyük mali açıklar sürüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de geçen hafta yürürlüğe giren geçici bütçeyle hükümetin kapanmasının önlediğini ancak büyük mali açıkların sürdüğünü bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Fitch: ABD'de hükümetin kapanması önlendi ancak büyük mali açıklar sürüyor

Washington

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de geçici bütçe tasarısının kabul edilmesinin hükümetin kısmen kapanmasını önlediği ancak bütçe politikalarının oluşturulmasında iyileşme sinyali vermediği aktarıldı.

Açıklamada, geçen yıl hükümetin bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 9'unu aşmış olabileceği, bu durumun geçici politikaların mali bozulmayı ele alma konusundaki yetersizliğini gösterdiği kaydedildi.

Son geçici bütçenin Haziran 2023'te borç limitinin askıya alınması ve kısmı hükümet kapanmalarını önlemek için geçen yıl eylül ve kasım aylarında kabul edilen geçici bütçelere yönelik son dakika anlaşmalarının ardından geldiği anımsatılan açıklamada, bunun finansman konusunda iki partinin de desteğiyle bir anlaşmaya varma konusundaki kapasiteyi gösterdiği ancak hükümetin bölünmüşlüğünün mali konularda fikir birliğine varmayı ne kadar zorlaştırdığını da ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Gelişmeler, bu siyasi dinamiklerin en azından kasım ayındaki seçimlere kadar devam edeceği yönündeki görüşümüzle örtüşüyor." ifadesi kullanıldı.

Bu tarihten önce herhangi bir önemli mali konsolidasyon tedbirinin kabul edilmesinin beklenmediği belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya ya da Tayvan'a veya sınır güvenliği konusunda ek destek paletleri gibi olası tasarıların harcamaları daha da artırabileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Yüksek siyasi kutuplaşma göz önüne alındığında, seçimlerden sonra gerilimi tırmandırma politikasının hafifleyeceği belli değil." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bunların sonuçları ve hükümetin bölünmüşlüğünün devam edip etmeyeceğinin yeni yasa ve Ocak 2025'te borç limitinin belirlenmesi açısından da önemli olacağı belirtilen açıklamada, mali konular da dahil olmak üzere son 20 yılda yönetimde yaşanan sürekli bozulmanın gelecek 3 yıl içinde beklenen mali bozulma ve yüksek kamu borcuyla birleşerek geçen yıl ağustosta ABD'nin notunun "AA+"ya düşürülmesinde itici güç olduğu aktarıldı.

Açıklamada, mali zorlukların yüksek faiz oranlarıyla daha da arttığı belirtilerek, geçen yılın son çeyreğinde kamu borcunun net faiz ödemelerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 49'luk artış olduğu kaydedildi.

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